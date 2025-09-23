Grave episodio di violenza giovanile a Raiano, piccolo centro della provincia dell’Aquila. Un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di coetanei dopo aver inviato una richiesta di amicizia su Instagram a una ragazza fidanzata.

L’agguato nei pressi della scuola

La vittima era stata attirata con un messaggio da un 16enne che lo aveva invitato a uscire. All’arrivo, però, ad attenderlo c’era un gruppo di otto ragazzi, arrivati in auto e in motorino. Il giovane è stato accerchiato e colpito con calci e pugni, riportando la frattura del setto nasale e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cocullo, che hanno soccorso il 17enne e avviato le indagini. Quattro giovani, tra cui un 21enne, sono stati denunciati per lesioni aggravate e omissione di soccorso.

I loro cellulari sono stati sequestrati e consegnati alle procure di Sulmona e L’Aquila per ulteriori accertamenti.

La reazione della comunità

La vicenda ha scosso profondamente il paese.

Il sindaco Marco Moca ha dichiarato:

«In un paese tranquillo come Raiano, fatti simili colpiscono ancora di più e vanno sempre condannati».