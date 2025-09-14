Attimi di paura via San Giovanni a Casapulla, dove un incendio è divampato al piano terra di una villetta. Le cause sono ancora da accertare. Allertati dai residenti che avevano notato uscire del fumo da un appartamento, sul posto sono intervenute una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e un’autobotte di supporto proveniente dalla sede centrale.

L’intervento dei soccorsi

Le fiamme, partite da una cameretta, stavano rapidamente coinvolgendo l’intero appartamento. L’azione tempestiva dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse anche al piano superiore, limitando così i danni complessivi alla struttura.

Nessun residente coinvolto

Al momento dell’incendio, l’abitazione risultava vuota: nessun residente è rimasto quindi coinvolto.

Ferito un vigile del fuoco

Durante le operazioni di spegnimento un pompiere è rimasto lievemente ferito. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.