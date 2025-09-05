Con il Messaggio INPS n. 2519 del 1° settembre 2025, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 186 del 12 agosto 2025) del decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025, viene confermata la misura di sostegno economico denominata Carta Dedicata a Te.

Si tratta di un contributo destinato ai nuclei familiari in condizione di fragilità economica per far fronte alle spese alimentari.

Cos’è la Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te 2025 è una carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, distribuita tramite Postepay.

Ogni nucleo familiare beneficiario riceve un importo di 500 euro, da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Non è consentito l’acquisto di bevande alcoliche.

Consegna: la carta viene distribuita presso gli uffici postali.

Riconferma: chi è già beneficiario negli anni precedenti mantiene la stessa carta, se confermato nelle liste di quest’anno.

A chi spetta la Carta Dedicata a Te 2025

Il contributo è riservato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Sono però previste alcune incompatibilità: non possono riceverla i nuclei che già percepiscono altre forme di sostegno economico nazionale, regionale o comunale.

Misure incompatibili

Altri sussidi economici:

Assegno di inclusione

Reddito di cittadinanza

Carta acquisti

Indennità di disoccupazione o integrazione salariale:

NASpI

DIS-COLL

Indennità di mobilità

Prestazioni dei Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito

Cassa integrazione guadagni (CIG)

Come si ottiene la Carta Dedicata a Te

Non è necessario presentare alcuna domanda.

L’INPS individua i beneficiari in automatico tra i nuclei familiari:

residenti in Italia,

in possesso di un ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.

Tempistiche e procedure

Entro l’11 settembre 2025: l’INPS trasmette ai Comuni le liste provvisorie dei beneficiari.

Entro 30 giorni: i Comuni verificano la residenza e l’eventuale incompatibilità con altre misure di sostegno.

Dopo le verifiche: l’INPS invia le liste definitive a Poste Italiane, che si occupa della consegna delle carte.

I Comuni pubblicano l’elenco dei beneficiari sul proprio sito ufficiale.

Scadenze da rispettare

Primo utilizzo: entro il 16 dicembre 2025. In caso contrario, si perde il diritto al beneficio.

Utilizzo completo del contributo: le somme caricate devono essere spese entro il 28 febbraio 2026.