La nuova Carta Dedicata a Te 2025, prevista dal Decreto interministeriale “Fondo Alimentare”, è pronta a partire. Si tratta di un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà, che riceveranno 500 euro da spendere in beni alimentari di prima necessità. Oltre al contributo, i beneficiari potranno usufruire di sconti aggiuntivi del 15% in supermercati e negozi aderenti.
Dove si può usare la Carta Dedicata a Te 2025
La card sarà spendibile in tutti gli esercizi commerciali, ma chi aderisce alla convenzione con il Ministero dell’Agricoltura (Masaf) applicherà lo sconto dedicato.
Hanno già aderito:
Coop
Conad
negozi affiliati a Federdistribuzione
Altri supermercati e catene potranno aggiungersi: l’elenco ufficiale sarà aggiornato nelle prossime settimane.
Chi può riceverla: i requisiti
Il contributo è destinato ai cittadini residenti in Italia che al 12 agosto 2025 hanno:
iscrizione di tutti i componenti del nucleo all’Anagrafe,
ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro annui.
Sono esclusi i nuclei familiari che già ricevono:
Assegno di Inclusione,
Reddito di Cittadinanza,
Carta Acquisti,
NASpI, DIS-COLL, CIG, indennità di mobilità,
altre forme di sostegno per disoccupazione.
Come viene distribuita la Carta
Il contributo di 500 euro viene erogato tramite carta elettronica prepagata di Poste Italiane.
I beneficiari non devono fare domanda: è l’INPS a selezionare automaticamente i nuclei con i requisiti.
I Comuni ricevono le liste e hanno 30 giorni per verificarle. Successivamente, INPS e Poste attivano le card entro 10 giorni.
Vantaggi della Carta Dedicata a Te
500 euro di contributo per spese alimentari,
sconti del 15% nei supermercati convenzionati,
nessuna domanda da presentare,
distribuzione semplice tramite uffici postali.
FAQ – Domande frequenti
Quanto vale la Carta Dedicata a Te 2025?
Il contributo è di 500 euro, utilizzabili solo per beni alimentari di prima necessità.
Dove si può usare?
In tutti i supermercati e negozi alimentari. Coop, Conad e Federdistribuzione applicano lo sconto extra del 15%.
Serve fare domanda?
No, la selezione è automatica da parte dell’INPS, in base all’ISEE e ai criteri stabiliti.
Quando sarà attivata?
L’attivazione è prevista entro la prima metà di ottobre 2025.