Dal 1° ottobre 2025 sarà possibile richiedere tramite l’App IO la Carta della Cultura digitale, un contributo economico fino a 500 euro destinato all’acquisto di libri con codice ISBN. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro e mira a sostenere la lettura e contrastare la povertà educativa.

Cos’è la Carta della Cultura

La Carta della Cultura è un bonus annuale da 100 euro per nucleo familiare, cumulabile fino a un massimo di 500 euro per gli anni compresi tra il 2020 e il 2024. Ogni famiglia ha diritto a una sola carta digitale, valida per dodici mesi dalla sua attivazione.

Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per acquistare libri, sia cartacei che digitali, purché provvisti di codice ISBN, presso librerie e rivenditori convenzionati.

Requisiti per accedere al bonus

Hanno diritto a richiedere la Carta della Cultura:

i nuclei familiari residenti in Italia, italiani e stranieri;

con ISEE inferiore a 15.000 euro per ciascun anno di riferimento;

che non abbiano già beneficiato di un’altra Carta della Cultura nello stesso periodo.

L’INPS e l’Agenzia delle Entrate verificheranno i requisiti di ogni domanda.

Date e modalità di richiesta

Le richieste possono essere inviate dal 1° al 30 ottobre 2025 esclusivamente tramite l’App IO, accessibile con credenziali SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Come fare domanda:

Accedere all’App IO con SPID o CIE.

Selezionare la sezione “Servizi” e cercare Carta della Cultura.

Compilare il modulo online con i dati richiesti.

Inviare la richiesta e monitorare lo stato della domanda direttamente nell’app, nell’area Portafoglio.

Graduatoria ed erogazione

Le domande verranno inserite in una graduatoria nazionale, stilata secondo due criteri:

Valore dell’ISEE (precedenza a chi ha l’indicatore più basso).

Ordine cronologico di presentazione della domanda, in caso di parità.

Il bonus verrà concesso fino a esaurimento dei fondi disponibili. Per questo è consigliabile inoltrare la richiesta il prima possibile.

Validità e utilizzo

La Carta della Cultura sarà disponibile in formato digitale nell’App IO.

Avrà validità di un anno a partire dall’attivazione.

Il contributo potrà essere speso esclusivamente per libri dotati di ISBN.

FAQ – Domande frequenti

Chi può richiedere la Carta della Cultura?

Famiglie residenti in Italia con ISEE sotto i 15.000 euro.

Quanto vale il bonus?

100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024, fino a un massimo di 500 euro.

Quando si può fare domanda?

Dal 1° al 30 ottobre 2025.

Come si richiede la Carta della Cultura?

Solo tramite App IO, accedendo con SPID o CIE e compilando la domanda online.