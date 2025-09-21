Momenti di paura durante la tappa di ieri del Giro del Mediterraneo in Rosa. Nel tratto cittadino di Visciano, la ciclista olandese Noa Jansen è rimasta coinvolta in un grave incidente dopo essersi scontrata con un cane che ha improvvisamente attraversato il percorso di gara.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’animale sarebbe stato spaventato dal rumore delle sirene delle auto di servizio al seguito della corsa, finendo in mezzo alla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva il gruppo di cicliste.

L’impatto è stato violentissimo: il cane è morto sul colpo, mentre l’atleta olandese è stata sbalzata a terra.

Le condizioni della ciclista

Noa Jansen è stata soccorsa immediatamente dallo staff medico della gara e trasportata per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma ha riportato contusioni e abrasioni.

Una tappa segnata dalla tragedia

L’incidente ha inevitabilmente segnato la giornata di gara, con grande cordoglio per l’animale rimasto ucciso e con la preoccupazione per la sicurezza degli atleti. Gli organizzatori hanno annunciato che verranno rafforzate le misure di controllo lungo il percorso per evitare simili episodi nelle prossime tappe.