Immagini insolite arrivano dai Campi Flegrei, dove l’asfalto di via Antiniana, strada che costeggia il cratere della Solfatara e il Monte Gauro, appare deformato e in alcuni punti sembra quasi “sciogliersi” e “bollire”. Foto e video del fenomeno sono stati condivisi nelle ultime ore su vari social e sul canale YouTube SolfataraNews, anche con l’ausilio di droni e termocamere.

Paura tra i cittadini: il legame con il bradisismo

Il fenomeno ha destato timori tra i residenti, che lo collegano al bradisismo flegreo e al calore delle fumarole sotterranee, in grado di raggiungere oltre 160 gradi centigradi.

Non è la prima volta che via Antiniana mostra segni di dissesto: già in passato la strada aveva subito cedimenti periodici. Il 5 giugno scorso, ad esempio, si era aperta una presunta voragine dalla quale era fuoriuscita una fumarola di zolfo, evento avvenuto poco dopo uno sciame sismico con scossa di magnitudo 3.2. All’epoca, il Comune di Pozzuoli chiarì che si trattava in realtà di un “tombino saltato” e non di un vero sprofondamento.

L’analisi dell’Osservatorio Vesuviano

Per fare chiarezza sul nuovo episodio, l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv ha annunciato l’invio di una squadra di tecnici in via Antiniana, al fine di eseguire rilievi diretti e verificare l’origine delle deformazioni dell’asfalto.

Le riprese dei cittadini di Solfatara News

Il fenomeno è documentato anche da Solfatara News, gruppo di cittadini appassionati di fotografia e monitoraggio ambientale che utilizza droni e termocamere per osservare il territorio.

«In passato – spiegano – via Antiniana mostrava problemi ogni 3-4 anni. Ora, però, abbiamo notato un’intensificazione: l’asfalto sembra quasi sciogliersi. Per questo abbiamo deciso di realizzare le riprese».

Gli stessi volontari sottolineano che i loro rilievi non hanno valore scientifico e attendono conferme dalle autorità: «Non vogliamo fare allarmismo. Come ci hanno spiegato più volte le fonti ufficiali, non ci sono rischi imminenti ai Campi Flegrei. Ma, da cittadini, restiamo attenti all’evolversi della situazione».