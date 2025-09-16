I carabinieri del NOR della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato oggi tre persone coinvolte in un tentato omicidio avvenuto lo scorso 12 aprile 2024. L’indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).

Secondo quanto ricostruito, due degli arrestati avrebbero tentato di uccidere una terza persona sparandole contro con un’arma da fuoco. La vittima, reagendo, ha cercato di travolgere gli aggressori con il proprio veicolo. Gli autori dell’attacco erano entrati in azione a bordo di uno scooter.

L’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di tutti e tre i soggetti coinvolti, chiudendo una complessa attività investigativa volta a chiarire la dinamica dell’episodio.