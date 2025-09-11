All’alba di oggi, a Pagani (Salerno), è scattata un’operazione congiunta dei Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Squadra Mobile di Salerno. Il blitz ha portato a 88 arresti (79 in carcere e 9 ai domiciliari), decimando un clan radicato nel centro storico della città di Sant’Alfonso.

Le accuse

Gli indagati, in totale circa un centinaio, rispondono a vario titolo di:

associazione a delinquere di stampo camorristico finalizzata al traffico di stupefacenti;

tentato omicidio;

estorsione e riciclaggio;

detenzione e porto illegale di armi;

associazione per delinquere finalizzata a furti, ricettazione e riciclaggio di auto rubate.

Tutti i reati contestati risultano aggravati dal metodo mafioso e dalle finalità camorristiche.

Un’inchiesta già avviata

L’operazione odierna rappresenta la prosecuzione di una più ampia indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che nei mesi scorsi aveva già portato a diversi arresti.

Con questo intervento, gli investigatori ritengono di aver colpito duramente la struttura organizzativa del clan, riducendo la capacità operativa della cosca nell’area di Pagani e nei comuni limitrofi.