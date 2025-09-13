Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 84, nella frazione Starze di Summonte (Avellino). Un camion si è ribaltato improvvisamente ed è precipitato in un torrente adiacente alla carreggiata.

A bordo del mezzo si trovavano due uomini, entrambi rimasti feriti. Le loro condizioni sono state giudicate serie sin dai primi soccorsi: il conducente è il più grave, ma sia lui che il passeggero sono coscienti e vigili.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118, che hanno trasportato i due feriti all’ospedale “Moscati” di Avellino per le cure del caso.

Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati anche i vigili del fuoco, al lavoro per recuperare il camion ribaltato, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi utili a stabilire la dinamica esatta dell’accaduto.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compreso un possibile guasto tecnico o una manovra improvvisa che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo pesante.