Ancora problemi di circolazione sul raccordo Salerno-Avellino, questa volta in direzione sud. Nei pressi della galleria di Cologna, frazione di Pellezzano, un camion ha perso alcune balle di fieno, finite sparse sulla carreggiata e provocando forti rallentamenti.

Intervento della Polstrada

Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti tempestivamente per gestire il traffico e permettere la rimozione del carico, garantendo le operazioni di rito. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la circolazione ha subito significativi rallentamenti fino alla completa bonifica della carreggiata.

Rallentamenti anche al casello di Salerno/Mercato San Severino

I disagi seguono un altro incidente avvenuto ieri sull’A30, alle sbarre del casello di Salerno/Mercato San Severino.

Un’automobile, una Peugeot 2008, si è schiantata contro le barriere di delimitazione davanti alla cabina di pagamento, danneggiando sia la vettura sia la struttura. L’auto è stata rimossa con l’intervento di un carro attrezzi, ma l’incidente ha comunque causato rallentamenti sulla tratta.