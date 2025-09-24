Tragedia a Catanzaro, dove un uomo di 47 anni, Gianluca Assisi, è deceduto questa mattina a seguito della puntura di un insetto, probabilmente un calabrone.

Il malore improvviso

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava all’interno di un’azienda agricola quando è stato punto dall’insetto. Nel giro di pochi istanti avrebbe accusato un grave shock anafilattico, risultatogli fatale nonostante i soccorsi.

Chi era la vittima

La vittima era il fratello di Francesco Assisi, consigliere comunale di Catanzaro. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della città, gettando nello sconforto familiari, amici e conoscenti.

Il cordoglio della città

Numerosi i messaggi di solidarietà dal mondo politico catanzarese, che si è stretto attorno al consigliere e alla sua famiglia in queste ore drammatiche. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla tragedia, che ha destato grande commozione.

Shock anafilattico: un rischio spesso sottovalutato

Il caso riporta l’attenzione sui rischi legati alle punture di insetti e sull’importanza di riconoscere tempestivamente i sintomi dello shock anafilattico, una reazione allergica che può risultare letale se non trattata con immediatezza.