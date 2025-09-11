Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Vittorito, in provincia dell’Aquila. Un operaio di 55 anni, Francesco Ortucci, originario di Casaluce (Caserta), ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio alto circa dodici metri all’interno di un cantiere edile.

La dinamica dell’incidente

L’uomo, dipendente di una ditta locale, stava svolgendo alcune attività di cantiere quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, giunti anche con l’eliambulanza, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sulmona, il magistrato di turno della Procura, il Nucleo Ispettorato del Lavoro e gli ispettori della ASL. Il cantiere è stato immediatamente posto sotto sequestro. Le indagini puntano a chiarire l’esatta dinamica della caduta e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Sicurezza nei cantieri sotto osservazione

Il caso di Vittorito si aggiunge purtroppo alla lunga lista di incidenti mortali che ogni anno avvengono nei cantieri italiani. L’attenzione delle autorità è ora rivolta a stabilire eventuali responsabilità e a comprendere se siano stati adottati tutti i dispositivi di protezione previsti dalla legge.