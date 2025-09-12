Un nuovo episodio di violenza giovanile si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì scorso in via Petrosini, nei pressi dell’istituto superiore Galizia a Nocera Inferiore. Protagoniste della vicenda tre ragazze minorenni, di età compresa tra i 15 e i 16 anni.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra le giovani è rapidamente degenerata in spintoni, schiaffi e strattoni. Almeno due di loro avrebbero aggredito con forza una coetanea, trascinandola per i capelli e facendola cadere a terra. La vittima, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi, ma ha vissuto momenti di forte paura.

L’intervento dei residenti

La scena, avvenuta nello spiazzo antistante il parcheggio che sbuca su via Barbarulo, non è passata inosservata ai residenti. Un uomo è sceso in strada per soccorrere la ragazza aggredita, cercando di calmarla e allertando i genitori. Altri testimoni hanno invece contattato le forze dell’ordine.

Indagini della polizia

Gli agenti del Commissariato di Stato di Nocera Inferiore sono giunti sul posto pochi minuti dopo l’accaduto, raccogliendo le prime testimonianze. La vicenda è ora al vaglio della Procura presso il Tribunale dei minori di Salerno, che riceverà un’informativa di reato.

Allarme sicurezza tra i giovani

La famiglia della vittima ha ringraziato i cittadini intervenuti per aver messo fine all’aggressione. L’episodio, pur conclusosi senza gravi conseguenze fisiche, riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza tra i giovani a Nocera Inferiore, dove non sono rari episodi di violenza tra coetanei.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della vigilanza e del controllo del territorio, in particolare nelle zone frequentate da adolescenti, per prevenire risse e comportamenti violenti.