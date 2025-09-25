Poco prima della mezzanotte un vasto incendio ha colpito l’area industriale di via Lamia a Nocera Superiore, devastando i capannoni della Sonoco Metal Packaging, azienda specializzata in imballaggi metallici. Le fiamme hanno provocato il crollo di un’intera ala dello stabilimento, adibita allo stoccaggio delle vernici.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da autobotti e mezzi speciali, per contenere il rogo e proteggere le strutture vicine e le abitazioni limitrofe. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per tutta la notte.

Nessun ferito, ma danni ingenti

Fortunatamente non si registrano feriti. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute le forze dell’ordine, i tecnici dell’Enel e dell’Arpac, chiamati a monitorare eventuali rischi ambientali derivanti dai fumi sprigionati dall’incendio.

Preoccupazioni per l’impatto ambientale

Il collasso dell’area destinata alle vernici ha sollevato forti timori per le conseguenze sull’aria e sulla salute pubblica. Sono stati avviati rilievi per valutare la qualità dell’aria e la diffusione di sostanze potenzialmente nocive.

Le indagini sulle cause

Le autorità hanno avviato accertamenti per stabilire le cause del rogo e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dello stabilimento. L’obiettivo è chiarire rapidamente le responsabilità e garantire la massima trasparenza sulla gestione dell’emergenza.