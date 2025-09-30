Un vasto incendio è divampato all’interno di una ex azienda florovivaistica nella località Cese, frazione Casamare di Sessa Aurunca, nei pressi dell’incrocio che conduce alla centrale nucleare del Garigliano. Le fiamme hanno interessato una serra realizzata in plexiglass e materiali plastici, alimentando rapidamente un rogo di notevoli dimensioni.

Nube tossica e disagi alla viabilità

Dal sito si è sprigionata una densa colonna di fumo nero che ha reso l’aria irrespirabile, creando disagi non solo ai residenti della zona, ma anche agli automobilisti in transito sulla vicina Strada Statale Appia.

Per motivi di sicurezza, le forze dell’ordine e la protezione civile hanno disposto la chiusura temporanea di alcune arterie stradali limitrofe, al fine di garantire la sicurezza della popolazione e agevolare le operazioni di spegnimento.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per circoscrivere l’incendio ed evitare il rischio di ulteriori propagazioni. Solo grazie al loro intervento è stato possibile riportare la situazione sotto controllo.

Le cause del rogo restano al momento da accertare.