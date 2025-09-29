Da oggi 29 settembre 2025 alle ore 12:00 è possibile inviare la domanda per il Bonus Sport 2025, un contributo economico dedicato alle famiglie per sostenere la partecipazione dei figli ad attività sportive ed extrascolastiche. Il beneficio resta attivo fino a esaurimento fondi, con scadenza ultima fissata al 31 ottobre 2025 alle ore 12:00.

Di seguito tutte le informazioni utili per capire come funziona, chi può ottenerlo e come presentare correttamente la richiesta online.

Cos’è il Bonus Sport 2025

Il Bonus Sport 2025 è un contributo economico fino a 300 euro per ciascun figlio, pensato per coprire parte delle spese di iscrizione a corsi sportivi e ricreativi extrascolastici.

È stato istituito con la legge di bilancio 2025 nell’ambito del “Fondo dote per la famiglia”, che ha una dotazione complessiva di 30 milioni di euro.

A chi spetta: requisiti

Per poter accedere al bonus è necessario rispettare i seguenti criteri:

Figli a carico con età compresa tra 6 e 14 anni.

ISEE minorenni non superiore a 15.000 euro.

Non essere già beneficiari di altre agevolazioni simili erogate da enti locali (regioni, province, comuni) per le stesse attività.

Come fare domanda

La richiesta deve essere presentata esclusivamente online:

Collegarsi al portale ufficiale: avvisibandi.sport.governo.it

.

Accedere tramite credenziali SPID o CIE.

Compilare i dati richiesti e allegare l’ISEE minorenni in corso di validità.

Inviare la domanda entro il termine previsto, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Per agevolare le famiglie, il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato una guida alla compilazione in formato PDF (18 pagine), scaricabile dal sito ufficiale.

Scelta del corso e utilizzo del contributo

Il bonus può essere utilizzato per iscrivere i ragazzi a un corso sportivo o ricreativo che rispetti queste condizioni:

Frequenza minima di due lezioni a settimana.

Avvio delle attività entro il 15 dicembre 2025.

Conclusione entro il 30 giugno 2026.

Per completare la procedura è necessario inserire il codice del corso, disponibile negli elenchi pubblicati dal Dipartimento per lo Sport.

È importante sapere che la modifica o la cancellazione della domanda comporta la perdita della priorità acquisita.

Importo del contributo

Massimo 300 euro per ciascun figlio.

Riconosciuto per un solo corso per ragazzo.

Scadenze da ricordare

Apertura domande: 29 settembre 2025, ore 12:00.

Chiusura: 31 ottobre 2025, ore 12:00 (salvo esaurimento fondi).