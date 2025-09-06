Con settembre 2025 si apre una stagione ricca di opportunità per famiglie, lavoratori e imprese. Dai contributi per la mobilità sostenibile al sostegno psicologico, dagli incentivi per l’efficienza energetica alle agevolazioni per i figli: i nuovi bonus hanno un obiettivo comune, ridurre le spese e incoraggiare scelte più consapevoli.
Bonus auto elettriche 2025
L’Italia punta a svecchiare il parco auto e accelerare la transizione green.
Privati: fino a 11.000 € per ISEE ≤ 30.000; fino a 9.000 € per ISEE ≤ 40.000.
Microimprese: contributo pari al 30% del valore del veicolo, fino a 20.000 €.
Scadenza: 30 giugno 2026.
Bonus elettrodomestici
Un aiuto diretto per rinnovare frigoriferi, lavatrici e altri apparecchi a basso consumo.
Sconto del 30% sul prezzo di acquisto.
Fino a 100 € di riduzione per tutti.
Fino a 200 € per famiglie con ISEE ≤ 25.000.
Gestito tramite piattaforma PagoPA.
Bonus psicologo
Molto atteso e rinnovato anche nel 2025.
Importo massimo: 1.500 €.
Domande: dal 15 settembre al 14 novembre 2025.
Requisito: ISEE ≤ 50.000.
Il codice ottenuto ha validità 270 giorni.
Bonus sport
Contributo per avvicinare i più piccoli all’attività fisica.
Fino a 300 € per figlio tra 6 e 14 anni.
Massimo due contributi per nucleo familiare.
Bonus asili nido
Una semplificazione attesa da tempo.
Domanda unica valida fino ai 3 anni del bambino.
Necessario attestare annualmente la frequenza.
Carta “Dedicata a Te”
Un aiuto concreto per famiglie con redditi bassi.
Importo: 500 € automatici.
Destinatari: nuclei con ISEE ≤ 15.000 e figli minori.
Non serve domanda: i Comuni contattano i beneficiari.
Bonus Giorgetti
Novità per i lavoratori vicini alla pensione.
Destinato a chi ha i requisiti per Quota 103 o pensione anticipata.
Lo sgravio contributivo viene accreditato direttamente in busta paga.
Risultato: aumento netto dello stipendio ed esenzione fiscale.
Settembre 2025 porta con sé bonus utili e diversificati, che spaziano dal sostegno alle famiglie all’incentivo alla sostenibilità, fino al benessere psicologico e al lavoro. Un’occasione da cogliere subito, per alleggerire le spese e migliorare la qualità della vita.