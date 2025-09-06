Con settembre 2025 si apre una stagione ricca di opportunità per famiglie, lavoratori e imprese. Dai contributi per la mobilità sostenibile al sostegno psicologico, dagli incentivi per l’efficienza energetica alle agevolazioni per i figli: i nuovi bonus hanno un obiettivo comune, ridurre le spese e incoraggiare scelte più consapevoli.

Bonus auto elettriche 2025

L’Italia punta a svecchiare il parco auto e accelerare la transizione green.

Privati: fino a 11.000 € per ISEE ≤ 30.000; fino a 9.000 € per ISEE ≤ 40.000.

Microimprese: contributo pari al 30% del valore del veicolo, fino a 20.000 €.

Scadenza: 30 giugno 2026.

Bonus elettrodomestici

Un aiuto diretto per rinnovare frigoriferi, lavatrici e altri apparecchi a basso consumo.

Sconto del 30% sul prezzo di acquisto.

Fino a 100 € di riduzione per tutti.

Fino a 200 € per famiglie con ISEE ≤ 25.000.

Gestito tramite piattaforma PagoPA.

Bonus psicologo

Molto atteso e rinnovato anche nel 2025.

Importo massimo: 1.500 €.

Domande: dal 15 settembre al 14 novembre 2025.

Requisito: ISEE ≤ 50.000.

Il codice ottenuto ha validità 270 giorni.

Bonus sport

Contributo per avvicinare i più piccoli all’attività fisica.

Fino a 300 € per figlio tra 6 e 14 anni.

Massimo due contributi per nucleo familiare.

Bonus asili nido

Una semplificazione attesa da tempo.

Domanda unica valida fino ai 3 anni del bambino.

Necessario attestare annualmente la frequenza.

Carta “Dedicata a Te”

Un aiuto concreto per famiglie con redditi bassi.

Importo: 500 € automatici.

Destinatari: nuclei con ISEE ≤ 15.000 e figli minori.

Non serve domanda: i Comuni contattano i beneficiari.

Bonus Giorgetti

Novità per i lavoratori vicini alla pensione.

Destinato a chi ha i requisiti per Quota 103 o pensione anticipata.

Lo sgravio contributivo viene accreditato direttamente in busta paga.

Risultato: aumento netto dello stipendio ed esenzione fiscale.

Settembre 2025 porta con sé bonus utili e diversificati, che spaziano dal sostegno alle famiglie all’incentivo alla sostenibilità, fino al benessere psicologico e al lavoro. Un’occasione da cogliere subito, per alleggerire le spese e migliorare la qualità della vita.