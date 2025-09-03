Con l’avvio del nuovo anno scolastico, molte famiglie cercano informazioni aggiornate sui bonus studenti 2025. Dai contributi per l’acquisto dei libri di testo alle agevolazioni per asilo nido e sport, passando per borse di studio regionali e sostegni comunali, il panorama delle misure è ampio e variegato.

Questa guida raccoglie le principali agevolazioni disponibili, con requisiti, importi e scadenze.

Bonus libri 2025: contributi regionali e comunali

Il bonus libri di testo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’importo varia in base alla Regione e al reddito familiare (ISEE).

Campania: contributo riservato a famiglie con ISEE fino a 13.300 euro. Domande entro il 7 settembre 2025, tramite il Comune della scuola frequentata.

Emilia-Romagna: bando attivo dal 4 settembre al 25 ottobre 2025, per famiglie a basso reddito.

Ogni Regione pubblica i propri bandi, con modalità e scadenze diverse. È quindi fondamentale consultare i siti istituzionali locali.

Bonus asilo nido 2025

Il bonus asilo nido sostiene le spese per la frequenza degli asili pubblici e privati o per l’assistenza domiciliare di bambini con gravi patologie.

Contributo massimo: 3.000 euro (ISEE fino a 25.000 euro), Contributo ridotto: 2.500 euro (ISEE tra 25.001 e 40.000 euro), Contributo minimo: 1.500 euro (ISEE oltre 40.000 euro).

Per i nati dal 1° gennaio 2024: contributo fino a 3.600 euro.

La domanda si presenta online sul portale INPS o tramite CAF/Patronato.

Bonus sport 2025

Il bonus sport 2025 è un contributo di 300 euro per sostenere attività sportive ed extrascolastiche dei minori tra i 6 e i 14 anni.

Requisito: ISEE non superiore a 15.000 euro.

Scadenza: 8 settembre 2025.

Info utili: consultare la pagina del Dipartimento per lo Sport sul fondo “dote famiglia 2025”.

Borse di studio regionali

Le borse di studio regionali sono rivolte agli studenti meritevoli, spesso con requisiti aggiuntivi per chi studia fuori sede.

I bandi sono gestiti direttamente dalle Regioni.

Requisiti: merito scolastico e soglia ISEE stabilita localmente.

Attivazione: solitamente dall’inizio del 2026.

Obiettivo: premiare l’impegno e incentivare il percorso formativo.

Bonus e agevolazioni comunali

Oltre ai bonus nazionali e regionali, molti Comuni mettono a disposizione agevolazioni locali come:

esenzione o riduzione del trasporto scolastico;

sconti o gratuità per la mensa;

contributi per attività extrascolastiche.

Per dettagli e scadenze è necessario consultare il sito web del proprio Comune di residenza.