Garantire ai bambini la possibilità di praticare sport non è sempre semplice, soprattutto per i genitori single che devono sostenere da soli tutte le spese familiari. Le attività extra-scolastiche, e in particolare quelle sportive, rappresentano però un investimento fondamentale per la crescita, la socializzazione e la salute dei più piccoli.

Per questo motivo è stato introdotto un nuovo bonus sport da 300 euro destinato ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro e figli di età compresa tra 6 e 14 anni. Un sostegno concreto che mira ad abbattere i costi delle iscrizioni alle società sportive dilettantistiche, spesso proibitivi per molte famiglie.

Cos’è il bonus sport da 300 euro

Il contributo non è un rimborso successivo, ma uno sconto diretto applicato al momento dell’iscrizione presso le società sportive aderenti. In questo modo i genitori non devono anticipare l’intera quota e possono accedere subito all’agevolazione.

Ogni famiglia potrà beneficiare del bonus fino a due figli, per un totale massimo di 600 euro all’anno.

Requisiti per ottenere l’agevolazione

Per accedere al bonus sport occorre rispettare i seguenti criteri:

ISEE familiare non superiore a 15.000 euro;

figli con età compresa tra 6 e 14 anni;

massimo due beneficiari per nucleo familiare;

iscrizione a una società sportiva dilettantistica che partecipa all’iniziativa.

Come fare domanda

La richiesta non passa attraverso portali ministeriali o INPS, ma va presentata direttamente presso la società sportiva al momento dell’iscrizione. Sarà quest’ultima ad applicare lo sconto previsto e a gestire le pratiche relative all’incentivo.

Un aiuto che guarda al futuro

Il nuovo bonus non è solo un sostegno economico, ma un investimento nel benessere delle nuove generazioni. Lo sport, infatti, è molto più di un’attività fisica: insegna disciplina, rispetto delle regole, spirito di squadra e favorisce l’inclusione sociale.

Con questa misura, anche i figli dei genitori single o delle famiglie con minori possibilità economiche avranno l’opportunità di praticare regolarmente sport, senza che i costi diventino un ostacolo insormontabile.