Con l’approvazione del decreto-legge 30 giugno 2025 n.95, convertito nella legge 118/2025, è stato introdotto il Bonus Mamme 2025, un sostegno economico rivolto alle lavoratrici dipendenti con almeno due figli. L’iniziativa è gestita dall’INPS, che a breve pubblicherà le istruzioni operative per la presentazione delle domande.

Requisiti per ottenere il Bonus Mamme 2025

Per accedere al contributo è necessario rispettare alcune condizioni precise:

Numero di figli: almeno due figli minorenni, naturali, adottivi o in affido.

Reddito: reddito lordo da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro.

Attività lavorativa: almeno un mese di lavoro dipendente nel corso del 2025.

Importo e modalità di erogazione

Il bonus può arrivare fino a 480 euro annui, calcolati come 40 euro per ogni mese di lavoro effettivamente svolto.

L’erogazione avverrà in un’unica soluzione a dicembre 2025.

Il contributo è esente da imposte fiscali e contributive, garantendo quindi un sostegno pieno e diretto alle beneficiarie.

Come richiedere il Bonus Mamme 2025

La domanda potrà essere inoltrata attraverso diversi canali ufficiali:

Portale INPS con credenziali SPID, CIE o CNS

Patronati

Contact center INPS

L’istituto sta predisponendo la procedura telematica e la relativa modulistica. Una volta attivata, sarà sufficiente seguire le istruzioni per completare correttamente la richiesta.

Documenti da preparare

Per velocizzare la pratica sarà utile tenere pronti:

certificati di nascita o documentazione sull’affido/adozione,

dichiarazione dei redditi,

documentazione relativa al rapporto di lavoro dipendente.

Perché è importante

Il Bonus Mamme 2025 non rappresenta solo un aiuto economico, ma anche un riconoscimento concreto del ruolo delle madri lavoratrici nella società. Contribuisce ad alleggerire le spese familiari e a favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata, sostenendo in particolare le famiglie con più figli.