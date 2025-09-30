Dal 29 settembre 2025 è partito il click day per il Bonus sport, un contributo da 300 euro dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2025, mira a promuovere lo sport giovanile e ad alleggerire le spese delle famiglie con redditi bassi.

Ma dietro l’opportunità si nascondono regole severe, fondi limitati e disuguaglianze territoriali che rischiano di escludere molti potenziali beneficiari.

Come funziona il Bonus sport 2025

Importo: 300 euro per figlio, fino a un massimo di due minori per nucleo familiare.

Requisiti ISEE: accesso solo per famiglie con ISEE minorenni fino a 15.000 euro.

Modalità di erogazione: i fondi non vengono versati ai genitori ma direttamente alla società sportiva accreditata, in tre tranche (30% all’avvio, 40% a metà corso, 30% alla fine).

Durata del corso: obbligo di almeno due allenamenti settimanali, con avvio entro il 15 dicembre 2025 e conclusione entro il 30 giugno 2026.

Regola delle presenze: se l’alunno supera il 30% di assenze, la famiglia perde il diritto al bonus e deve restituire le somme già erogate.

Click day e fondi limitati

Il bonus si ottiene con la formula del click day: le domande sono accolte in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse.

Stanziamento complessivo: 30 milioni di euro.

Copertura stimata: circa 100.000 beneficiari.

Modalità di richiesta: accesso con SPID o CIE, allegando l’ISEE minorenni. Un errore nella compilazione comporta l’esclusione immediata.

Questo sistema trasforma l’agevolazione in una vera e propria “gara digitale”: non conta solo il reddito, ma anche la velocità della connessione, la disponibilità di dispositivi e la puntualità nell’invio.

Criticità e limiti della misura

Nonostante le buone intenzioni, il Bonus sport 2025 presenta diversi problemi:

Scarsità dei fondi: gran parte delle famiglie aventi diritto resterà esclusa.

Rigidità delle regole: il limite di assenze non considera malattie, difficoltà di trasporto o imprevisti scolastici.

Incompatibilità con altri contributi: non è cumulabile con bonus sportivi locali erogati da comuni o regioni.

Disuguaglianze territoriali

Il bonus evidenzia forti differenze tra nord e sud:

nelle aree urbane e nelle regioni settentrionali le società sportive accreditate sono numerose, facilitando l’accesso;

nei territori interni, rurali o del sud Italia l’offerta sportiva è limitata, costringendo molte famiglie a rinunciare o a sostenere spese aggiuntive per spostamenti.

L’assenza di quote territoriali accentua le disuguaglianze: chi vive in aree più digitalizzate e ricche di servizi è avvantaggiato rispetto a chi avrebbe maggiore bisogno del sostegno.