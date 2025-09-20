I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (Benevento) hanno arrestato un uomo della Valle Telesina per possesso di ordigni esplosivi di alto potenziale. La scoperta è avvenuta nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari condotte dagli investigatori.

La scoperta nel garage

In un garage riconducibile all’indagato, i militari hanno rinvenuto un baule contenente quattro bombe con miccia, un dispositivo elettronico e un telecomando. Tutto il materiale era perfettamente conservato e pronto all’uso.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento degli artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, che hanno analizzato e catalogato gli ordigni come IED (Improvised Explosive Devices), ossia ordigni esplosivi improvvisati di fattura artigianale, potenzialmente micidiali.

Ordigni e dispositivi sequestrati

Nel baule erano presenti:

circa 1,2 kg di esplosivo suddiviso nei manufatti;

un dispositivo di attivazione radiocomandato;

un pacco batteria e un telecomando.

Il materiale, dopo essere stato messo in sicurezza dagli artificieri, è stato posto sotto sequestro.

Arresto e conseguenze

Il proprietario dell’abitazione è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Benevento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza degli ordigni e stabilire eventuali collegamenti con altre attività illecite sul territorio.