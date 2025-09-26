Momenti di paura a Montesanto a Napoli, nella zona dei Ventaglieri, dove un ordigno artigianale è esploso davanti a un’abitazione privata nella notte tra mercoledì e giovedì. Lo scoppio ha interessato il terrazzino di un appartamento al piano terra, causando danni materiali ma fortunatamente nessun ferito.

Intervento della Polizia

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura sono intervenuti in salita Sant’Antonio a Tarsia dopo la segnalazione di un boato. Sul posto hanno accertato che poco prima era esplosa una bomba carta nel terrazzo dell’abitazione, danneggiando un muro di confine e una tenda.

Indagini in corso

La polizia di Stato ha già ascoltato gli inquilini, ma finora non sarebbero emersi elementi utili per identificare i responsabili. Possibili indizi potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Ipotesi di intimidazione

Gli investigatori ipotizzano che l’atto possa essere stato un’intimidazione legata a motivi personali, ma non escludono altre piste.

Le autorità continuano le indagini per fare chiarezza sull’accaduto e individuare i responsabili dell’esplosione.