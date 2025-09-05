Alle prime ore del mattino, intorno alle 4, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno intercettato un SUV sospetto durante un controllo in via Vittorio Veneto, a Torre del Greco.

L’inseguimento

Alla vista della pattuglia, i due occupanti di una Range Rover Evoque bianca hanno tentato di fuggire. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare l’auto.

I fermati e la perquisizione

A bordo del veicolo si trovavano Gerardo Ramondo, 26 anni, e Michele Fortunato, 22, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La perquisizione ha portato al ritrovamento di:

una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa;

sette proiettili;

due caschi;

passamontagna;

un martelletto frangivetro.

Le accuse

I due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la provenienza dell’arma e l’eventuale pianificazione di attività criminali.