Un uomo di 50 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli mentre cercava di forzare la vetrina di un negozio di abbigliamento nella zona del Vomero.

L’intervento dei Baschi Verdi

L’episodio è avvenuto nei pressi di piazza Fanzago, dove una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego ha sorpreso il malvivente mentre danneggiava la vetrina con l’obiettivo di rubare la merce esposta. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è bloccato.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto attrezzi da scasso e due sacchi pieni di capi di abbigliamento, risultati provento di furti commessi poco prima.

Il profilo del ladro

Il cinquantenne, napoletano e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti arresti legati a furto e ricettazione.

Condanna e carcere

L’autorità giudiziaria ha disposto il rito direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice ha condannato l’uomo a 1 anno e 4 mesi di reclusione, disponendone il trasferimento nella Casa Circondariale di Poggioreale per i reati di tentato furto aggravato e ricettazione.