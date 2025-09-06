Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito in un parco giochi di Vibo Valentia, dopo essere stato schiacciato da una trave crollata improvvisamente mentre si appoggiava. Il parco è di proprietà del Comune.

L’intervento e il ricovero

Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il piccolo in ospedale. Le sue condizioni sono critiche: è stato ricoverato con prognosi riservata a causa di gravi lesioni interne. Al momento dell’incidente, il bambino era in compagnia dei genitori.

Indagini in corso

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo per chiarire le dinamiche dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La sicurezza nei parchi giochi

L’episodio riaccende l’attenzione sulla manutenzione e sicurezza delle aree gioco pubbliche, sottolineando l’importanza di controlli regolari per prevenire incidenti che possono avere conseguenze gravi, soprattutto per i più piccoli.