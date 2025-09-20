Momenti di paura questa mattina a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno, dove un bambino di 3 anni è stato morsicato alla testa dal cane di famiglia. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania.

Le condizioni del bambino

Secondo quanto riferito dai medici, il bambino presenta ferite gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. È attualmente ricoverato sotto stretto monitoraggio da parte del personale sanitario.

La dinamica dell’aggressione

Dalle prime informazioni, il cane sarebbe sfuggito al controllo del proprietario e avrebbe improvvisamente aggredito il bambino, azzannandolo alla testa. Le circostanze sono ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sapri, che hanno avviato accertamenti sulla dinamica e sulla posizione del padrone dell’animale.

Indagini e responsabilità

Le forze dell’ordine stanno valutando eventuali responsabilità legate alla custodia del cane, che potrebbe determinare conseguenze legali per il proprietario. Al momento l’animale è stato posto sotto osservazione.

Un tema di sicurezza familiare

Episodi come questo ripropongono il dibattito sulla sicurezza dei bambini a contatto con gli animali domestici. La corretta educazione e il controllo costante restano elementi fondamentali per prevenire incidenti, anche in contesti familiari.