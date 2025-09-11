Dramma questa mattina a Roma, in zona Casilina, dove un bambino di appena quattro mesi è stato trovato privo di sensi nella sua culla. I genitori, entrambi italiani, hanno dato subito l’allarme, ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile.

I soccorsi e il decesso in ospedale

L’allarme è scattato intorno alle 8, quando i genitori, al risveglio, hanno scoperto il piccolo in stato cianotico. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118, che ha tentato manovre di rianimazione. Il bambino è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Casilino, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Indagini e prime ipotesi

Nell’abitazione della famiglia, in via Giuseppe Ginanni, sono giunti i carabinieri della Compagnia Casilina e il Nucleo Investigativo per i rilievi tecnico-scientifici. Dai primi accertamenti, la casa è risultata in ordine e non sono emersi elementi anomali.

L’ipotesi più probabile, secondo gli investigatori, è che il piccolo possa essere morto a causa di un soffocamento da rigurgito. Tuttavia, sarà l’autopsia disposta dal magistrato di turno a stabilire con certezza le cause del decesso.

La salma trasferita a Tor Vergata

La salma del bambino è stata trasportata all’istituto di medicina legale di Tor Vergata, dove verranno eseguiti gli esami disposti dall’autorità giudiziaria.