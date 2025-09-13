Momenti di paura a Venafro (Isernia), dove una bambina di tre anni è precipitata ieri dal balcone della propria abitazione al secondo piano di una palazzina.

Le condizioni della piccola

Trasportata inizialmente all’ospedale di Isernia, la piccola è stata successivamente trasferita al pediatrico Santobono di Napoli. Secondo fonti investigative non è in pericolo di vita, ma i medici hanno mantenuto la prognosi riservata per cautela.

La dinamica dell’incidente

La bambina stava giocando con uno dei suoi cinque fratellini quando, per cause ancora da chiarire, è caduta nel vuoto finendo sul marciapiede sottostante. A soccorrerla per primi sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato il 118.

Le indagini

Al momento dell’incidente in casa era presente soltanto la madre, di origini marocchine, mentre il padre si trovava a lavoro. I carabinieri stanno effettuando accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.