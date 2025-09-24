Clamorosa protesta questa mattina a Napoli, davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Municipio. Raffaele Bruno, segretario nazionale del Movimento Idea Sociale e possibile candidato alla presidenza della Regione Campania, si è presentato con alcuni barattoli contenenti blatte vive, intenzionato a consegnarli al sindaco come gesto simbolico di denuncia contro il degrado cittadino.

La protesta e l’intervento della polizia

Bruno, accompagnato da alcuni sostenitori, ha esposto cartelli di protesta denunciando le condizioni igienico-sanitarie di molte zone della città:

«Le periferie sono invase da blatte e ratti – ha dichiarato – interi quartieri sono condannati all’abbandono e a situazioni igieniche disastrose».

Il tentativo di entrare all’interno del Municipio con i barattoli è stato però bloccato dagli agenti della Digos, che hanno invitato Bruno ad allontanarsi.

L’attacco politico

Il segretario del Movimento Idea Sociale ha poi accusato il primo cittadino:

«Il sindaco presta attenzione solo ai salotti ricchi della città e dimentica i rioni più poveri».

Verso le elezioni regionali

Bruno ha inoltre confermato l’intenzione di candidarsi ufficialmente alla presidenza della Regione Campania in vista delle prossime elezioni. «Stiamo preparando cinque liste provinciali e abbiamo già individuato i capolista, che presenteremo a breve», ha annunciato.