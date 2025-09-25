Questa mattina gli operatori di Asia Napoli sono intervenuti in piazza Giuseppe Di Vittorio, nel quartiere Miano, con un’operazione straordinaria di pulizia e rimozione dei rifiuti.

L’intervento

Nell’area erano accumulate ingenti quantità di materiali di vario tipo, riconducibili in gran parte a persone senza fissa dimora che stazionavano nella zona. Per gestire la situazione, l’intervento è stato condotto in collaborazione con la Polizia Locale e con i Servizi Sociali del Comune di Napoli, in modo da garantire non solo la bonifica dell’area, ma anche attenzione alle condizioni delle persone coinvolte.

I numeri della bonifica

L’azione ha richiesto un ampio dispiegamento di mezzi e risorse:

12 operatori Asia Napoli impegnati;

una minipala meccanica;

2 autocompattatori;

3 mezzi dedicati alla raccolta degli ingombranti;

una lavastrade e una spazzatrice.

Nel complesso sono rimosse circa 5 tonnellate di rifiuti, con attività di spazzamento e lavaggio completo dell’area.

Le parole di Asia Napoli

«Anche questa volta siamo intervenuti in uno scenario di rifiuti accumulati in strada da persone in situazione di marginalità sociale. Si tratta di interventi delicati, da organizzare in sinergia con le Forze di Polizia e con le aree competenti del Comune di Napoli – ha dichiarato Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di Asia Napoli –. Restiamo costantemente attenti a queste situazioni e pronti a intervenire insieme alle autorità comunali nella pianificazione e realizzazione delle operazioni».