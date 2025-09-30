Con l’autunno 2025 arrivano diversi bonus e incentivi per famiglie, studenti e cittadini, già attivi o in fase di avvio. Secondo le stime di Assoutenti, l’insieme delle misure vale oltre 2,1 miliardi di euro, con requisiti e modalità differenti a seconda del contributo.

Obiettivo principale: sostenere i nuclei familiari con ISEE basso e garantire maggiore accesso a beni, servizi e opportunità educative.

Bonus psicologo 2025

Gestito dall’INPS, il bonus psicologo è disponibile anche quest’anno.

Domande: dal 15 settembre al 14 novembre 2025

Requisiti: ISEE fino a 50.000 euro

Assegnazione: graduatorie provinciali e regionali, in base a ISEE e ordine di invio

Validità del codice: 260 giorni

Bonus elettrodomestici 2025

Stanziati 50 milioni di euro per favorire l’acquisto di elettrodomestici efficienti, prodotti in Europa.

Contributo: sconto del 30% fino a 100 euro (200 euro con ISEE sotto i 25.000 euro)

Prodotti ammessi: lavatrici classe A o superiore, lavastoviglie almeno C, frigoriferi e congelatori almeno D

Stato: in attesa del decreto attuativo

Carta dedicata a te (Social card)

Una misura di sostegno alimentare che mette a disposizione 500 milioni di euro.

Importo: 500 euro per l’acquisto di beni alimentari

Requisiti: ISEE sotto i 15.000 euro

Esclusioni: chi percepisce già altre forme di sostegno (es. Assegno di inclusione, NASpI, Carta acquisti)

Domanda: non necessaria, i beneficiari vengono individuati automaticamente dall’INPS

Bonus affitto studenti fuorisede

Destinato agli studenti universitari che non dispongono di residenze studentesche.

Fondi stanziati: 16,2 milioni di euro

Importo massimo: 279,21 euro

Requisiti: ISEE sotto i 20.000 euro, regolarità negli esami, nessun altro contributo pubblico per l’alloggio

Bonus sport 2025

In arrivo grazie al Fondo Dote Famiglia 2025 per favorire l’accesso alle attività sportive.

Importo: fino a 300 euro per figlio

Requisiti: ISEE inferiore a 15.000 euro

Beneficiari: ragazzi tra 6 e 14 anni

Domande: dal 29 settembre 2025

Bonus auto elettrica

Da ottobre parte il nuovo incentivo per cittadini e microimprese.

Importo: fino a 11.000 euro con ISEE sotto i 30.000 euro; 9.000 euro con ISEE tra 30.000 e 40.000

Condizione: rottamazione di un’auto fino a Euro 5

Fondi stanziati: 597,3 milioni di euro

Carta della Cultura

Dal 1° ottobre 2025 sarà possibile richiedere la Carta della Cultura digitale, promossa dal Ministero della Cultura.

Importo: 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024, fino a 500 euro complessivi

Requisiti: ISEE sotto i 15.000 euro

Utilizzo: acquisto di libri con codice ISBN

Domande: solo tramite App IO, con SPID o CIE.

