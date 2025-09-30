Nella notte, intorno all’1:30, è stato effettuato un controllo congiunto tra gli agenti di sicurezza del Consorzio GeSeCeDi, coordinati dal responsabile operativo S.Ten. Giovanni Cacciola, e i Carabinieri. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa del Consorzio alle ore 1:00, relativa a un soggetto extracomunitario in stato di agitazione che si aggirava tra le auto in sosta nei pressi di Torre Giuseppina.

L’intervento

Le guardie notturne, guidate dal mar. maggiore Nicola Barbato, sono immediatamente confluite sul posto. Contestualmente, l’operatore di centrale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, segnalando che il soggetto era già stato notato in zona nelle settimane precedenti per comportamenti molesti in orario notturno.

Esito dei controlli

Carabinieri e agenti di sicurezza hanno effettuato un sopralluogo accurato dell’area, senza però rintracciare l’uomo segnalato. Durante i controlli è stata invece scoperta un’auto in stato di abbandono, con finestrino rotto e stereo asportato, presumibilmente oggetto di furto.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti sull’accaduto, mentre proseguiranno i servizi di vigilanza e controllo al Centro Direzionale di Napoli, soprattutto nelle ore notturne.