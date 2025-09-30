Tragedia a Vietri sul Mare, dove una donna di 80 anni, originaria di Cava de’ Tirreni, ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima si trovava in auto insieme ad altre due donne, rimaste ferite.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe uscito di strada presumibilmente a causa di un malore della conducente, mentre percorreva la discesa che collega il paese alla frazione di Marina. L’auto ha terminato la sua corsa contro il muro di un’abitazione, provocando ferite fatali all’anziana.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’impatto.