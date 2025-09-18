Tragedia nella tarda serata di ieri in via Lago Lucrino a Pontecagnano, dove un giovane di 20 anni, originario di Olevano sul Tusciano, ha perso la vita in un grave incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era alla guida di un fuoristrada quando ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro alcuni blocchi di cemento posizionati al margine della carreggiata.

L’impatto e i soccorsi

L’urto è stato violentissimo: l’auto si è completamente accartocciata e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo senza vita dall’abitacolo. Presenti anche i sanitari del Vopi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.