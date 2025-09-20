Una tragedia si è consumata ad Andria nella tarda serata di venerdì. Nicola Casucci, 38 anni, stava percorrendo in bicicletta viale Virgilio, all’incrocio con via Ospedaletto e viale Orazio, quando si è scontrato con un’automobile guidata da un 28enne.

L’incidente e i soccorsi

L’impatto è avvenuto intorno alle 23.30. Casucci, che lavorava come rider, è stato sbalzato a terra in seguito alla collisione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante la corsa in ospedale, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La conducente dell’auto è risultata negativa ai test per l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Sia la bicicletta che il veicolo coinvolto sono stati posti sotto sequestro.

Una città sotto shock

La notizia ha scosso la comunità di Andria, dove Casucci era conosciuto per la sua attività di rider. Le indagini proseguono per chiarire con precisione le cause dello schianto e valutare eventuali responsabilità.