Un episodio singolare ha scosso il centro cittadino nelle prime ore del mattino. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo una serie di comportamenti che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Amalfi.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo – presumibilmente in stato di alterazione – avrebbe compiuto atti osceni con la fidanzata nei pressi della centralissima piazza Duomo. Poco dopo, tra i due sarebbe scoppiata una lite, degenerata al punto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo dei militari, il 19enne avrebbe reagito con violenza, opponendo resistenza e andando in escandescenze. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Le accuse a suo carico comprendono resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico, quest’ultimi confermati anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

Il giovane, residente ad Amalfi, è stato posto agli arresti domiciliari e rischia una sanzione pecuniaria significativa. La ragazza, originaria del Salernitano, è stata trasportata al pronto soccorso di Castiglione, dove ha ricevuto cure mediche ed è stata dimessa con una prognosi di nove giorni.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità di entrambi i protagonisti.