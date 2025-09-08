Il Comune di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone (Calabria), ha indetto nuovi concorsi pubblici finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di personale tecnico, amministrativo e di polizia locale.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 6 ottobre 2025.
Di seguito tutte le informazioni utili: posti disponibili, requisiti richiesti, modalità di selezione e come candidarsi.
Posti disponibili
I bandi prevedono la copertura di 5 posti complessivi, così suddivisi:
2 Operatori esperti in servizi tecnico–manutentivi (Area degli operatori esperti) – destinati all’Area manutenzione;
1 Operatore esperto amministrativo (Area degli operatori esperti) – destinato all’Area amministrativa;
2 Agenti di polizia locale (Area degli istruttori).
Mansioni e profili professionali
Operatore tecnico – manutentivo
Attività tecnico–manuali di installazione e manutenzione immobili ed impianti;
Utilizzo e gestione di attrezzature e macchine operatrici complesse;
Trasporto e montaggio arredi e materiali;
Conduzione di automezzi pesanti e macchinari specifici;
Supporto a interventi manutentivi e di cantiere.
Operatore amministrativo
Attività di supporto amministrativo e contabile;
Gestione archivi, protocolli e posta;
Utilizzo di software informatici e strumenti di Office Automation;
Collaborazione alla redazione di atti e provvedimenti;
Relazioni interne ed esterne di carattere amministrativo.
Agente di polizia locale
Servizi di polizia stradale e locale ai sensi di legge;
Supporto al mantenimento dell’ordine pubblico in collaborazione con le forze di polizia;
Attività di protezione civile e sicurezza urbana;
Partecipazione a funzioni pubbliche e manifestazioni cittadine;
Attività di controllo del territorio e prevenzione.
Requisiti generali di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi i candidati in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa:
Cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE (con equiparazioni previste dalla legge);
Età minima 18 anni e massima 65 anni;
Godimento dei diritti civili e politici;
Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
Assenza di condanne penali incompatibili con l’assunzione nella PA;
Non essere stati destituiti o dispensati da precedenti impieghi pubblici;
Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (se previsti).
Requisiti specifici per ciascun profilo
Operatore tecnico:
Licenza media;
Patente di guida categoria B o superiore.
Operatore amministrativo:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (qualsiasi maturità).
Agente di polizia locale:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Patente di guida categoria B in corso di validità;
Disponibilità al porto d’armi e all’uso dei veicoli di servizio;
Non essere obiettore di coscienza (oppure aver formalmente rinunciato allo status);
Requisiti idonei per il riconoscimento della qualifica di Pubblica Sicurezza.
Selezione e prove concorsuali
Le modalità di selezione saranno specificate nei singoli bandi e potranno prevedere:
Prove scritte a contenuto teorico e/o pratico;
Prove orali su materie attinenti al profilo professionale;
Verifica delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese.
Come presentare domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 6 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nei bandi ufficiali pubblicati dal Comune di San Mauro Marchesato.
È richiesto l’invio telematico tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o altre procedure indicate negli avvisi.
Bandi e aggiornamenti
I bandi completi e i futuri aggiornamenti relativi alle prove concorsuali, alle graduatorie e alle comunicazioni ufficiali saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Mauro Marchesato (Crotone).