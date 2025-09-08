Il Comune di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone (Calabria), ha indetto nuovi concorsi pubblici finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di personale tecnico, amministrativo e di polizia locale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 6 ottobre 2025.

Di seguito tutte le informazioni utili: posti disponibili, requisiti richiesti, modalità di selezione e come candidarsi.

Posti disponibili

I bandi prevedono la copertura di 5 posti complessivi, così suddivisi:

2 Operatori esperti in servizi tecnico–manutentivi (Area degli operatori esperti) – destinati all’Area manutenzione;

1 Operatore esperto amministrativo (Area degli operatori esperti) – destinato all’Area amministrativa;

2 Agenti di polizia locale (Area degli istruttori).

Mansioni e profili professionali

Operatore tecnico – manutentivo

Attività tecnico–manuali di installazione e manutenzione immobili ed impianti;

Utilizzo e gestione di attrezzature e macchine operatrici complesse;

Trasporto e montaggio arredi e materiali;

Conduzione di automezzi pesanti e macchinari specifici;

Supporto a interventi manutentivi e di cantiere.

Operatore amministrativo

Attività di supporto amministrativo e contabile;

Gestione archivi, protocolli e posta;

Utilizzo di software informatici e strumenti di Office Automation;

Collaborazione alla redazione di atti e provvedimenti;

Relazioni interne ed esterne di carattere amministrativo.

Agente di polizia locale

Servizi di polizia stradale e locale ai sensi di legge;

Supporto al mantenimento dell’ordine pubblico in collaborazione con le forze di polizia;

Attività di protezione civile e sicurezza urbana;

Partecipazione a funzioni pubbliche e manifestazioni cittadine;

Attività di controllo del territorio e prevenzione.

Requisiti generali di partecipazione

Possono partecipare ai concorsi i candidati in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE (con equiparazioni previste dalla legge);

Età minima 18 anni e massima 65 anni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

Assenza di condanne penali incompatibili con l’assunzione nella PA;

Non essere stati destituiti o dispensati da precedenti impieghi pubblici;

Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (se previsti).

Requisiti specifici per ciascun profilo

Operatore tecnico:

Licenza media;

Patente di guida categoria B o superiore.

Operatore amministrativo:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (qualsiasi maturità).

Agente di polizia locale:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Patente di guida categoria B in corso di validità;

Disponibilità al porto d’armi e all’uso dei veicoli di servizio;

Non essere obiettore di coscienza (oppure aver formalmente rinunciato allo status);

Requisiti idonei per il riconoscimento della qualifica di Pubblica Sicurezza.

Selezione e prove concorsuali

Le modalità di selezione saranno specificate nei singoli bandi e potranno prevedere:

Prove scritte a contenuto teorico e/o pratico;

Prove orali su materie attinenti al profilo professionale;

Verifica delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 6 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nei bandi ufficiali pubblicati dal Comune di San Mauro Marchesato.

È richiesto l’invio telematico tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o altre procedure indicate negli avvisi.

Bandi e aggiornamenti

I bandi completi e i futuri aggiornamenti relativi alle prove concorsuali, alle graduatorie e alle comunicazioni ufficiali saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Mauro Marchesato (Crotone).