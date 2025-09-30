Nel secondo trimestre del 2025 il prezzo medio della garanzia Rc Auto si attesta a 415 euro, con un incremento annuo del +3,7% in termini nominali e del +2,0% in termini reali (al netto dell’inflazione). A comunicarlo è l’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.
Un aumento più contenuto rispetto al 2024
Il ritmo di crescita, pur confermandosi positivo, mostra una decelerazione:
nel primo trimestre 2025 l’aumento era stato del +4,1%;
nel secondo trimestre 2024 il rialzo raggiungeva addirittura il +7,0%.
Nonostante l’incremento, il premio medio resta inferiore del 17,7% rispetto al secondo trimestre del 2014.
Differenze territoriali: Napoli la più cara, Enna la più economica
I dati Ivass e Assoutenti confermano il forte divario tra province italiane:
Napoli resta la città più costosa con un premio medio di 597,6 euro;
seguono Prato (586,7 euro) e Caserta (532,4 euro);
le province più economiche sono Enna (298,9 euro), Potenza (304,6 euro) e Oristano (311 euro).
Il divario tra la provincia più cara e quella più conveniente raggiunge i 299 euro a polizza.
In media, metà delle province italiane supera i 389 euro, mentre nel 25% delle aree più costose il premio oltrepassa i 418 euro.
Province con gli aumenti maggiori
Le variazioni annue oscillano tra +1,4% e +5,6%:
Aosta e Roma registrano l’aumento più elevato (+5,6%), seguite da Viterbo (+5,5%);
incrementi più contenuti a Vibo Valentia (+1,4%), Crotone (+1,5%), Reggio Calabria e Cosenza (+1,8%).
Scatola nera in calo
La diffusione delle scatole nere a bordo delle auto mostra un lieve calo: nel secondo trimestre 2025 il 17,2% delle polizze include il dispositivo, contro il 18,1% dello stesso periodo del 2024.
Le percentuali più alte si registrano nel Sud Italia, in particolare a Caserta (56,7% delle auto assicurate) e Napoli (45,5%). Le riduzioni più consistenti si osservano a Caserta (-4,5%) e Crotone (-3,9%).
L’allarme di Assoutenti
Secondo Assoutenti, la crescita delle tariffe Rc Auto prosegue nonostante l’inflazione sotto controllo e il calo dell’incidentalità.
Il presidente Gabriele Melluso afferma:
«Per calmierare le polizze è ormai improcrastinabile applicare la sentenza della Corte Costituzionale che rende facoltativo l’indennizzo diretto. Inoltre serve una riforma dell’autorità di vigilanza, con una governance indipendente dal mondo assicurativo».