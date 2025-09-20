Un dramma improvviso ha scosso la comunità di San Mauro Cilento nella tarda serata di ieri. Intorno alle 23, un’auto ferma lungo una strada del paese ha attirato l’attenzione dei passanti. All’interno, la scoperta tragica: il corpo senza vita di Angelo Di Maria, assessore comunale di 54 anni.

Il malore improvviso

Secondo le prime ricostruzioni, l’amministratore sarebbe stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Ogni tentativo si è rivelato però inutile e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire con esattezza le circostanze della morte. Al momento, tutte le ipotesi portano a cause naturali, legate a un malore improvviso.

Una comunità sotto shock

La notizia ha scosso profondamente il piccolo centro cilentano, dove Angelo Di Maria era conosciuto e apprezzato per il suo impegno politico e amministrativo. Colleghi, amici e cittadini lo ricordano come una persona disponibile e attenta alle esigenze della comunità.

Il cordoglio

Messaggi di cordoglio sono arrivati non solo da San Mauro Cilento, ma anche dai comuni vicini e dal mondo politico locale. La scomparsa dell’assessore lascia un grande vuoto nella vita amministrativa e sociale del paese.