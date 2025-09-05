L’INPS ha comunicato il calendario ufficiale dei pagamenti dell’Assegno Unico Universale (AUU) per i prossimi mesi. Le erogazioni riguardano le prestazioni già in corso e non soggette a variazioni.
Date di pagamento dell’Assegno Unico 2024
Settembre: lunedì 22 e martedì 23
Ottobre: lunedì 20 e martedì 21
Novembre: giovedì 20 e venerdì 21
Dicembre: mercoledì 17 e venerdì 19
Come di consueto, il pagamento della prima rata del sussidio avviene nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nelle stesse giornate vengono accreditati anche eventuali conguagli, sia a credito che a debito.
Arretrati e aggiornamento Isee
Per ricevere l’importo corretto dell’Assegno Unico è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che certifica l’Isee aggiornato.
Chi ha presentato la DSU entro il 30 giugno 2024 riceverà gli arretrati a partire da marzo.
Chi ha aggiornato l’Isee dopo quella data non potrà recuperare gli arretrati e percepirà l’importo corretto solo dal mese successivo alla regolarizzazione.
In assenza di Isee aggiornato entro febbraio, l’INPS ha continuato a versare solo l’importo minimo previsto: 57,50 euro al mese per figlio.
L’Assegno Unico resta una misura di sostegno centrale per le famiglie italiane, ma il rispetto delle scadenze legate all’Isee è fondamentale per non perdere gli importi dovuti. Chi non ha ancora aggiornato la propria situazione può comunque farlo, anche se senza possibilità di recuperare quanto perso nei mesi precedenti.