Si terrà domani pomeriggio, venerdì 12 settembre 2025, alle ore 18.00, presso il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni (Sa), sito in Viale Francesco Crispi 14, il convegno di presentazione di “Hop Beer Fest – la cultura dell’amicizia”, l’evento finalizzato a promuovere l’arte e la cultura nella più ampia accezione della parola sostenendo allo stesso tempo l’eccellenza del luppolo attraverso i produttori di birra e valorizzando gli stakeholder locali e regionali.

L’iniziativa, che si vivrà dal 18 al 21 settembre 2025, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 nella frazione Passiano di Cava de’ Tirreni, nell’area di via Aniello Ferrigno 7, è organizzata da Spatuzzi Group, Posh Pub e Orizzonte Club. Beer partner è Paulaner e main partner Perrella Network. La manifestazione gode, inoltre, del patrocinio di: Regione Campania, Scabec, Città di Cava de’ Tirreni, Provincia di Salerno e CNA – Artigiani Imprenditori d’Italia.

Il convegno del domani sarà un momento di confronto e progettualità dedicato alla valorizzazione dell’artigianato a Cava de’ Tirreni. L’obiettivo è quello di mettere in luce il ruolo strategico che le arti e i mestieri possono avere nello sviluppo culturale ed economico della città, attraverso un calendario di eventi tematici capaci di unire tradizione e innovazione.

In questo percorso si inserisce “Hop Beer Fest”, manifestazione che coniuga convivialità, musica e prodotti di qualità, diventando occasione per coinvolgere le nuove generazioni. L’intento è creare un ponte tra il patrimonio artigianale locale e il futuro, stimolando nei giovani curiosità, partecipazione e senso di appartenenza.