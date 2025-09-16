Blitz antidroga dei Carabinieri nel Parco Verde di Caivano: in manette è finito Ciro Migliore, 27 anni, noto per essere stato il compagno di Maria Paola Gaglione, la giovane morta nel settembre 2020 durante un inseguimento in scooter provocato dal fratello Michele, poi condannato a 9 anni e 2 mesi per omicidio preterintenzionale.

La perquisizione

Durante l’operazione, i militari della compagnia di Caivano hanno perquisito l’abitazione del 27enne. All’interno sono rinvenute dieci dosi di cocaina e crack già confezionate, materiale per il taglio e il confezionamento, oltre a un “libro mastro” con sigle e numeri riconducibili a una possibile attività di spaccio.

Sequestrata anche la somma di 1.675 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il precedente legato alla vicenda Gaglione

Il nome di Migliore era già balzato alle cronache nel 2020 in seguito alla tragedia che costò la vita a Maria Paola Gaglione, 18 anni. La giovane perse la vita dopo una caduta dallo scooter sul quale viaggiava insieme al compagno, mentre cercavano di sfuggire al fratello Michele, contrario alla loro relazione.