Riello Investimenti SGR ha annunciato l’acquisizione del 60% di Apreamare Yacht, storico cantiere nautico con sede a Torre Annunziata (Napoli). L’operazione è stata perfezionata tramite il fondo di private equity Italian Strategy, il terzo gestito dalla società, che oggi conta un portafoglio di 11 partecipazioni attive.

Apreamare Yacht: crescita e presenza internazionale

Nel 2024 Apreamare Yacht ha superato i 20 milioni di euro di fatturato, con oltre il 25% dei ricavi provenienti dai mercati esteri. Una performance che conferma il ruolo dell’azienda tra i principali player del settore nautico italiano, con una forte vocazione internazionale e un know-how consolidato nella produzione di yacht di alta gamma.

Il ruolo della famiglia Aprea e Pollio

L’operazione prevede il reinvestimento e il coinvolgimento diretto della famiglia Aprea e Pollio, soci storici di Apreamare, che continueranno a garantire la continuità gestionale. Un aspetto considerato decisivo dal management di Riello Investimenti per favorire lo sviluppo dell’impresa e valorizzarne le competenze specifiche nel comparto della nautica di lusso.

Investimenti per ampliamento e nuovi modelli di yacht

Il piano di Riello Investimenti prevede una rilevante iniezione di capitali a sostegno della crescita aziendale. Le nuove risorse saranno destinate:

all’ampliamento del cantiere navale di Torre Annunziata,

allo sviluppo di nuovi modelli di yacht,

al consolidamento della presenza di Apreamare sui mercati internazionali.

Un’operazione strategica per la nautica italiana

Secondo Riello Investimenti, l’ingresso in Apreamare Yacht rappresenta una scelta coerente con la strategia del fondo: valorizzare eccellenze italiane con potenziale di crescita globale, affiancando capitale e competenze manageriali per accelerarne lo sviluppo.

Con questa acquisizione, Riello Investimenti rafforza il proprio impegno nel settore manifatturiero di alta qualità, contribuendo alla competitività del Made in Italy nel comparto nautico.