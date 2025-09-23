Paura nella notte a Castellammare di Stabia (Napoli), dove un uomo di 78 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di incendio doloso e lesioni personali.

L’incendio al quinto piano

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’anziano avrebbe cosparso di liquido infiammabile la porta dell’appartamento dei vicini, al quinto piano di un palazzo in via Brambilla, e poi appiccato le fiamme. Alcuni rumori hanno svegliato gli inquilini, che sono riusciti a spegnere l’incendio prima che si propagasse ulteriormente.

Una donna incinta ferita

Nella concitazione una 38enne incinta, residente nello stesso appartamento, ha riportato ustioni ai piedi. Le lesioni sono state giudicate guaribili in circa 30 giorni.

Le indagini e il sequestro

I Vigili del fuoco hanno confermato la natura dolosa dell’incendio. Durante la perquisizione dell’abitazione del 78enne, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato una tanica di benzina, un coltello e un accendino che sarebbe stato utilizzato per innescare le fiamme.

L’arresto

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere. Le indagini proseguono per chiarire i motivi del gesto.