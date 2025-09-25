Nuovo grave episodio a Fuorigrotta, nello stesso punto in cui nel maggio 2024 perse la vita Rita Granata, travolta mentre attraversava via Leopardi.

L’incidente di martedì sera

Intorno alle 19:30 di martedì, un uomo di 80 anni, residente in zona, è stato colpito da un motociclo con due persone a bordo mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Dopo l’impatto, i motociclisti non si sono fermati e si sono dati alla fuga, lasciando il pedone ferito sull’asfalto.

Il personale del 118 è intervenuto immediatamente e ha trasportato l’uomo all’ospedale San Paolo, dove i medici gli hanno applicato 20 punti di sutura al piede, con una prognosi di 14 giorni.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Uo Soccavo, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. In queste ore:

vengono ascoltati i testimoni,

si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza,

è in corso l’identificazione del motociclo e dei due responsabili, accusati di omissione di soccorso.

La polizia locale ha avviato una vera e propria caccia ai pirati della strada su due ruote.

Il precedente: la morte di Rita Granata nel 2024

Via Leopardi non è nuova a tragedie. Proprio su quel tratto, nel maggio 2024, perse la vita Rita Granata, 27 anni, investita da un’auto mentre attraversava la strada subito dopo essere scesa da un taxi.

L’automobilista, risultato positivo ad alcol e droga, aveva abbandonato il luogo dell’incidente per poi tornare mezz’ora dopo. Nel luglio 2025, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato per lui la condanna a otto anni di reclusione per omicidio stradale.