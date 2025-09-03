Il Monte Faito rappresenta “una terrazza naturale sul Golfo di Napoli” e, proprio per questa sua vocazione, può ambire a “diventare la tribuna ideale, a circa 1.100 metri s.l.m., da cui assistere alle gare della futura America’s Cup in programma nel 2027”.

A sostenerlo è Oliver Mollo, segretario metropolitano di Napoli di Azione e membro della direzione nazionale del partito, che rilancia con convinzione la proposta avanzata, tra gli altri, dall’imprenditore Andrea Di Martino.

“Così facendo – chiarisce Mollo – otterremmo due risultati concreti: da un lato, affideremmo i lavori di ripristino della Funivia del Faito alla struttura commissariale per l’America’s Cup, accelerando così i tempi della riattivazione; dall’altro, contribuiremmo a ridurre la pressione su Napoli città e ad avviare un processo di reale decentramento dei flussi turistici”.

“Consentire di seguire le regate di match race dal Monte Faito – aggiunge – significherebbe inoltre generare un indotto rilevante per l’intera economia stabiese, già duramente provata dall’incidente dello scorso aprile”, aggiunge Mollo. Che conclude: “Un intervento di questo tipo non avrebbe ricadute limitate alla sola America’s Cup, ma garantirebbe al territorio un’eredità duratura: la riattivazione della Funivia e la valorizzazione del Monte Faito come polo turistico stabile, capace di attrarre visitatori tutto l’anno e di destagionalizzare i flussi, con benefici concreti per l’economia e per l’occupazione locale. Proprio ciò che dovremmo perseguire in nome dell’interesse collettivo, e non, come è già capitato, spendendo in soluzioni provvisorie destinate a svanire con l’evento stesso”.