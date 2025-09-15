«Ho presentato una mozione in Consiglio regionale per dare voce alle decine di migliaia di professionisti degli ambiti territoriali come assistenti sociali, ma anche amministrativi, educatori, psicologi, sociologi che lavorano da anni in condizioni di precariato e senza i quali non si potrebbero garantire servizi essenziali rivolti ai più fragili, anziani, disabili, minori – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – La legge di Bilancio statale 2021 ha stanziato fondi specifici per assumere stabilmente assistenti sociali, al fine di garantire lo standard di uno ogni 5mila abitanti. E quella del 2022 ha definito che i Comuni potessero assumere assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

Ma nulla ha previsto per le altre figure precarie che garantiscono il funzionamento delle politiche sociali, minando così l’efficacia complessiva dei servizi – continua Ciarambino – Alla stessa maniera permane un precariato intollerabile tra gli stessi assistenti sociali. Per questo chiedo che la Regione Campania intervenga sul Governo nazionale affinché si favorisca l’assunzione a tempo indeterminato di tutte le figure professionali coinvolte negli ambiti territoriali, superando gli ostacoli burocratici che impediscono l’assunzione stabile di assistenti sociali ed al contempo estendendo a tutti i professionisti le deroghe ai vincoli di spesa per il personale già introdotte per gli assistenti sociali e prevedendo risorse specifiche per il loro reclutamento stabile.

È urgente investire nel capitale umano dei servizi sociali, per assicurare equità, continuità e qualità degli interventi sul territorio, a tutela delle fasce più vulnerabili della nostra comunità e a salvaguardia della dignità di professionisti svilita da decenni di precariato».