Disagi per i pendolari della Circumvesuviana a causa di un’improvvisa avaria che ha colpito un treno lungo la tratta costiera. La circolazione è infatti sospesa nel tratto compreso tra Torre Annunziata e Pioppaino, con conseguenti limitazioni per le corse provenienti da Napoli e da Sorrento.

L’Ente Autonomo Volturno (Eav), in una nota, ha spiegato che «i treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Torre Annunziata, mentre quelli in partenza da Sorrento si fermano a Pioppaino». Una misura necessaria per consentire l’intervento dei tecnici, chiamati a ripristinare il convoglio fermo e a garantire la sicurezza della linea.

Al momento non è stato comunicato un orario preciso per la ripresa della regolare circolazione, mentre si registrano rallentamenti e inevitabili disagi per i viaggiatori costretti a modificare i propri spostamenti.

La Circumvesuviana rappresenta un collegamento essenziale per i comuni del Vesuviano e per l’area turistica della penisola sorrentina, soprattutto in queste settimane di grande affluenza. Per questo motivo, i pendolari chiedono soluzioni rapide e misure alternative che possano ridurre i disagi in attesa della normalizzazione del servizio.